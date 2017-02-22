Один украинский военный получил ранения в районе Донецкого аэропорта

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе один украинский военнослужащий ранен, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, никто из украинских военных не погиб, один наш боец получил ранения. Это произошло вчера в следствие боевых действий в районе Донецкого аэропорта", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении боевые действия проходили в основном в Попаснянском районе, где противник дважды обстрелял позиции украинской армии в Катериновке и Новоалександровке. В Станице Луганской боевики из гранатомета обстреливали украинских военнослужащих.

На донецком направлении, в Авдеевке ситуация по-прежнему остается тяжелой. Противник активно обстреливает из минометов, таков и легкого вооружения Камянку, что на околице Авдеевки. На Светлодарской дуге, в Зайцево и в районе Донецкого аэропорта противник продолжает обстреливать украинские позиции из крупнокалиберных пулемётов и гранатометов.

На мариупольском направлении боевые действия сконцентрированы на участке фронта "Павлополь-Широкино", где боевики продолжают круглосуточно обстреливать из легкого вооружения позиции украинской армии, периодически применяя минометы.