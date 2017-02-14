 

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

14 февраля 2017 г. 13:55
Источник: Интерфакс-Украина
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Один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен в Широкино", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. Районами боевой активности вчера были Попаснянский район, Крымское и Станица Луганская. Во всех трех местах боевики использовали преимущественно стрелковое оружие, в Крымском – минометы.

На Донецком направлении основное количество обстрелов приходится на участок фронта Авдеевка - Пески. Периодически боевики применяли минометы на этих рубежах. На Горловском периметре НВФ нарушали режим тишины в севере - в Зайцево, и на юге - в Верхнеторецком, где они применили минометы. На Светлодарской дуге зафиксирована одна вражеская вооруженная провокация - еще перед рассветом боевики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении позиций сил АТО в Луганском. Всего за минувшие сутки на этом направлении произошло 27 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении сложной остается ситуация на приморском участке - из пушек, танков и минометов боевики обстреливали оборонительные рубежи сил АТО в Водяном и Широкино в течение трех часов. До позднего вечера на этом участке фронта враг широко применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В Марьинском районе боевики нарушили режим тишины дважды, в обоих случаях применяя минометы вместе со стрелковым оружием. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 40 вражеских обстрелов, в том числе 11 - из тяжелого вооружения.

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