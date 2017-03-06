Один военный погиб и двое получили ранения в зоне АТО

С начала дня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

Боевики 71 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.На Мариупольском направлении из танков террористы вели огонь по Водяному и Лебединскому. Из минометов обстреливали Гнутово, Чермалык, Талаковку, Павлополь, и Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Новотроицкое, Павлополь, Водяное и Широкино. Также по Водяному и Широкино вели огонь БМП и снайперы.

На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Авдеевку, Майорск, Троицкое, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Верхнеторецкое, Каменку и Невельске. По Каменке также стрелял снайпер.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов обстреляли Новоалександровку, Новтошковское, Крымское, из гранатометов - Троицкое.

Напомним, рембригады не смогли приступить к работе на поврежденной в результате обстрела линии электропередачи в Авдеевке, а также на Донецкой фильтровальной станции. По словам главы ВГА Павла Жебривского, сегодня работы уже не начнутся. Решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра, 7 марта.