​Один военный погиб, трое ранены и один травмирован в среду

В среду, 15 февраля, поддерживаемые Россией боевики "ДНР" и "ЛНР" совершили 49 обстрелов по позициям украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий один военный погиб, трое ранены и один травмирован.

Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО.

На мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреливали Водяное. Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Гнутово, Водяное и Павлополь. По Новотроицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов обстреливались позиции в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

На луганском направлении - из минометов и гранатометов были обстреляны - Крымское, Новоалександровка и Новозвановка. Снайпер боевиков вел огонь по позициям ВСУ вблизи Лобачева.