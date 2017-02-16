​Один военный погиб, трое ранены и один травмирован в среду

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16 февраля 2017 г. 9:58
Источник: Левый берег

В среду, 15 февраля, поддерживаемые Россией боевики "ДНР" и "ЛНР" совершили 49 обстрелов по позициям украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий один военный погиб, трое ранены и один травмирован.

Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО.

На мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреливали Водяное. Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Гнутово, Водяное и Павлополь. По Новотроицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов обстреливались позиции в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

На луганском направлении - из минометов и гранатометов были обстреляны - Крымское, Новоалександровка и Новозвановка. Снайпер боевиков вел огонь по позициям ВСУ вблизи Лобачева.

Видео: 

Речник АТО Леонід Матюхін. Дайджест подій 16.02.2017 (ранок)

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