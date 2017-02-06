 

Один военный ранен на Донбассе в понедельник

06 февраля 2017 г. 20:49
Источник: Левый берег
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Позиции сил АТО в Авдеевке продолжили обстреливать.

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе получил ранение один военный, сообщает штаб АТО. В целом зафиксировано 40 обстрелов.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно обстреливали позиции военных в районе Авдеевки. Также по Авдеевке и Каменке огонь вели снайперы. Кроме того, под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцевое.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров боевики обстреляли Новогригорьевку, Лебединское, Широкино и Марьинку. По Широкиному вел огонь и танк, а по Новотроицкому стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении по Новозвановке огонь вел танк, а гранатометы применили по Желтому и Крымскому.

Напомним, в воскресенье на Донбассе получили ранения шестеро военнослужащих, погибших нет. 

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