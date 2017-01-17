 

Один военный ранен за сутки на Донбассе

17 января 2017 г. 10:49
Источник: Левый берег
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За прошедшие сутки, 16 января, один украинский военнослужащий получил ранение в ходе боевых действий на Донбассе. Всего в понедельник зафиксирован 41 обстрел.

Как сообщает штаб АТО, на Мариупольском направлении враг из 82 миллиметровых минометов обстрелял Павлополь, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Марьинку, Водяное, Красногоровку, Широкино.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по урочище Шаров Кут, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

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