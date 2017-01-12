Одиозный судья Емельянов отстранен от судейства

Высший совет юстиции отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от исполнения обязанностей сроком на 2 месяца.

Такое решение ВСЮ принял в четверг на своем заседании.

"Высший совет юстиции решил ходатайство заместителя генпрокурора удовлетворить временно отстранить Емельянова от правосудия сроком на 2 месяца до 12 марта 2017 года", - сказал председатель совета Игорь Бенедисюк.

Артур Емельянов подозревается ГПУ в давлении на судей ряда хозяйственных судов, которые он ранее возглавлял.

Как выяснила программа "Наши деньги. Досудилися", в тексте подозрения утверждается, что Емельянов требовал от подчиненных судей принятия нужных решений в ряде хозяйственных дел. А именно:

- Убеждал судью Хозсуда Киева удовлетворить иск ООО "БМК Планета-Мост" о признании недействительным купли-продажи ценных бумаг;

- Пытался повлиять на того же судью в деле по иску прокуратуры Киева в интересах государства об отмене решений о передаче земельного участка ООО "Славутич". По данным следствия, Емельянов требовал от судьи оставить иск без рассмотрения или отказать по существу в связи с его необоснованностью;

- Требовал отложить рассмотрение, отменить и приостановить производство по делу по иску АО "БТА Банк" (Казахстан) о взыскании 168 млн грн. задолженности;

- Давал указание принять решение об удовлетворении иска ООО "Лук Авиа Ойл" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета.

- Осуществлял давление на судью, которая рассматривала ряд исков прокуратуры о расторжении договоров о предоставлении права на эксплуатацию фиксированных мест парковки с частниками (ООО "Сонар ТМ", ООО "Рент Инвест", ООО Сусла В. В., ЧП Ковалева С. Е. ).

В электронной декларации 2015 года судья Емельянов указал эквивалент 10 миллионов грн наличными при годовой зарплате 226 000 грн.