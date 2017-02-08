 

Официальный Берлин поддержал заявление посла Германии о выборах на Донбассе

08 февраля 2017 г. 20:43
Источник: Левый берег
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"Восстановление контроля над границей должно стать завершением процесса".

Официальный Берлин считает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса могут произойти тогда, когда об их условия смогут договориться Киев и Москва.

Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер".

Он также отметил, что в словах посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов без вывода российских войск нет противоречий с официальной позицией Берлина.

"Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украину суверенитет над всей ее территорией… На это направлены и Минские договоренности", - сказал Шефер.

Он также подчеркнул, что, согласно Минским договоренностям, восстановление контроля над границей должно стать завершением процесса, состоящего из 13 пунктов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что никто, включая нашего посла в Киеве, не имеет ни малейших сомнений в том, кто в конечном счете несет ответственность за развязывание этого конфликта… Никто в правительстве не сомневается, что для сепаратистов на Донбассе существует логистическая, финансовая и военная помощь из России", - добавил Шефер.

Дипломат заверил, что федеральное правительство в целом, включая канцлера, министра иностранных дел, а также посла в Украине направляют свои усилия на то, чтобы добиться разрешения конфликта на востоке Украины.

"Это наша политическая цель и мотив для нас в Киеве, Берлине, на встречах Нормандской четверки", - сказал Шефер.

Посол Германии счел возможными выборы на Донбассе в присутствии российских войск. После этого глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в окружении группы из около 20 депутатов зачитала с парламентской трибуны требование к МИД Украины вызвать на разговор Райхеля.

Во вторник в украинском МИДе состоялся разговор с Райхелем. Немецкому дипломату было указано на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских войск.

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