 

Оккупанты будут отправлять крымчан "служить" в регионы России

11 января 2017 г. 16:40
Источник: ЛІГА.net
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Призывников в оккупированном Крыму начнут отправлять "служить" в регионы России с весны 2017 года. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщает РИА Новости.

По его словам, ограничения на прохождение военной службы в пределах Крыма действовали до 1 января 2017 года.

"Начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал Тонкошкуров.

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