Оккупанты будут отправлять крымчан "служить" в регионы России

Призывников в оккупированном Крыму начнут отправлять "служить" в регионы России с весны 2017 года. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщает РИА Новости.

По его словам, ограничения на прохождение военной службы в пределах Крыма действовали до 1 января 2017 года.

"Начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал Тонкошкуров.