Оккупанты на Донбассе требуют от наемников фотоотчеты с передовой - разведка

Российские оккупанты на Донбассе заставляют своих солдат делать фотографии в знак подтверждения того, что они действительно находятся на передовых позициях, а не покинули их самовольно. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что систематические случаи самовольного оставления передовых позиций военнослужащими заставляют командование российских оккупационных войск требовать подтверждения пребывания военнослужащих на местах несения службы. Так, в частности, личному составу 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, что находится на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, которые подтверждают несения ими военной службы в окопах.