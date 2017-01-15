 

Оккупанты на Донбассе требуют от наемников фотоотчеты с передовой - разведка

15 января 2017 г. 16:34
Источник: УНИАН
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Российские оккупанты на Донбассе заставляют своих солдат делать фотографии в знак подтверждения того, что они действительно находятся на передовых позициях, а не покинули их самовольно. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что систематические случаи самовольного оставления передовых позиций военнослужащими заставляют командование российских оккупационных войск требовать подтверждения пребывания военнослужащих на местах несения службы. Так, в частности, личному составу 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, что находится на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, которые подтверждают несения ими военной службы в окопах.

 

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