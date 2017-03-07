 

Оккупанты решили выкупить у Ахметова два завода в Крыму

07 марта 2017 г. 15:47
Источник: Зеркало недели
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Оккупационные власти Крыма приняли решение о принудительном выкупе у украинских компаний имущества Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комбината. Об этом рассказал "замминистра промышленной политики" Крыма Борис Кабаков, сообщает ТАСС.

"Распоряжением Совета министров Республики Крым принято решение о принудительном выкупе имущества двух предприятий - Керченского стрелочного завода (производит стрелочные переводы для железнодорожных путей) и Керченского металлургического комбината (производит стальную эмалированную посуду)", - сказал Кабаков.

По его словам, принято также решение о создании ГУП Керченский металлургический завод, которому будет передано выкупленное имущество названных предприятий. Кроме того, "Минпромполитики" Крыма своим приказом создало на предприятиях временную администрацию по части имущества украинских компаний. "Она займется инвентаризацией имущества и его оценкой для последующего выкупа", - заверил он.

Кабаков затруднился назвать оценочную стоимость выкупаемого имущества. Также он не назвав сроки процедуры выкупа. По его словам, стрелочный завод зарегистрирован в Киеве, а металлургический комбинат - в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, оба завода принадлежат фирмам, аффилированным с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Напомним, что ранее в Крыму были национализированы два предприятий Ахметова - крымский филиал компании "Укртелеком" и ДТЭК "Крымэнерго".

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