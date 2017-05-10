Омелян назвал условия возобновления авиасообщения с РФ

10 мая 2017 г. 13:25
Источник: РБК-Украина
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что авиасообщение с Российской Федерацией будет восстановлено только после возвращения всех украинских территорий, захваченных РФ. Об этом он рассказал в интервью.

"Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время", - заявил Омелян. По его словам, Украина также будет судиться с Россией для взыскания штрафов с российских авиакомпаний, совершающих полеты на оккупированный полуостров Крым.

"Мининфраструктуры и Госавиаслужба со своей стороны сделали все возможное и невозможное для этого. Все суды, которые можно было выиграть, мы выиграли.  Далее это компетенция Минюста - подать общий иск от Украины к государству-агрессору России", - резюмировал Омелян.

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