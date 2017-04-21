Онищенко: Мне Петя на борьбу с Яценюком отправлял €12 млн на счет

21 апреля 2017 г. 17:20
Источник: Гордон
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Издание "Страна" опубликовало еще один фрагмент разговора беглого нардепа из группы "Воля народа" Александра Онищенко с собеседником, по голосу напоминающим экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Беседа состоялась в Лондоне, ее дату издание не уточняет. Онищенко рассказал, что президент Украины Петр Порошенко выделил ему средства на кампанию против главы "Народного фронта", экс-премьера Арсения Яценюка.

"Мне Петя на борьбу с Яценюком отправлял €12 млн на счет. Лично он... Из-за этого можно серьезно подвинуться. Это еще в самом начале кампании было, когда была война после парламентских выборов. Был бюджет: кому, сколько надо платить. И мне отправили €12 млн на финансирование этих всех "шумящих". Он мне еще доверял", – сказал депутат, уточнив, что деньги поступили на счет его компании в одной из стран Балтии.

 

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