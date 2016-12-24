Онищенко выложил вторую часть "компромата" на власть

Сбежавший из Украины народный депутат Александр Онищенко выложил вторую часть так называемого "компромата" на высшее украинское руководство.

Свои заявления с обвинениями в адрес президента Украины Петра Порошенко Онищенко опубликовал в колонке журнала Time.

Как сообщалось, ранее Онищенко так же через западные СМИ обвинил Администрацию президента Петра Порошенко якобы в подкупе депутатов.

В Администрации президента в свою очередь сообщили, что правоохранительные органы ожидают возвращения беглеца в Украину. "Онищенко со всем его "компроматом" ожидают в Украине правоохранительные органы, в частности НАБУ, ГПУ, СБУ с распростертыми объятиями", – сказали в АП.