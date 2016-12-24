 

Онищенко выложил вторую часть "компромата" на власть

24 декабря 2016 г. 13:41
Источник: Сегодня
127 просмотров

Сбежавший из Украины народный депутат Александр Онищенко выложил вторую часть так называемого "компромата" на высшее украинское руководство.

Свои заявления с обвинениями в адрес президента Украины Петра Порошенко Онищенко опубликовал в колонке журнала Time.

Как сообщалось, ранее Онищенко так же через западные СМИ обвинил Администрацию президента Петра Порошенко якобы в подкупе депутатов.

В Администрации президента в свою очередь сообщили, что правоохранительные органы ожидают возвращения беглеца в Украину. "Онищенко со всем его "компроматом" ожидают в Украине правоохранительные органы, в частности НАБУ, ГПУ, СБУ с распростертыми объятиями", – сказали в АП.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.