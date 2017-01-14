ООН подозревает Асада в применении химического оружия в Сирии, - Reuters

Следователи Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) впервые заявили, что подозревают сирийского лидера Башара Асада в применении химического оружия, передает Reuters со ссылкой на документ, который находится в распоряжении агентства.

Сообщается, что по данным знакомого с ходом расследования источника, Асада, его брата и других высокопоставленных чиновников включили в список ответственных за применение химического оружия, и это решение принималось на самом высоком уровне. Представители Асада уже опровергли эти обвинения и отметили, что они "не основываются на истине".

Также сообщается, что Асада включили в данный список на основании доказательств ООН, ОЗХО и данных разведки западных стран.