ООН создал трибунал о нарушении Россией морского права в Крыму

В начале 2017 года начнется рассмотрение дела Украины против Российской Федерации согласно Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"По иску Украины к Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву 22 декабря 2016 года сформирован трибунал, который в начале 2017 года начнет рассмотрение дела Украины против Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Трибунал будет состоять из таких членов: Судья Пайк (Южная Корея) - назначен Президентом трибунала; Судья Бугетайя (Алжир); Судья Гомез-Робледо (Мексика); Профессор Лев (Великобритания) - назначен Украиной; Судья Голицын - назначен Российской Федерацией.

Назначенные члены трибунала имеют репутацию справедливых, компетентных, честных и независимых экспертов в сфере международного морского права.

МИД излагает искреннюю благодарность вице-президенту Международного трибунала ООН по морскому праву за оперативное формирование состава Трибунала.

Как известно, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Российской Федерацией о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

Украина заявляет и готова доказать в арбитраже, что Российская Федерация нагло нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республике Крым морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа.

Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение своих прав и компенсировать причиненный ущерб.