Опубликован перехват разговора террориста "батальона "Гиви": жалуется на украинских морпехов

Волонтеры получили перехват телефонного разговора террориста из "батальона Гиви", который безуспешно пытается прорвать рубежи обороны украинской морской пехоты.

Радиоперехват опубликовали волонтеры People's Project.

"Мы получили уникальную аудиозапись. Ее передали нам наши друзья из-под Мариуполя: это перехват телефонного разговора террориста из отряда "Гиви", который сейчас безуспешно пытается прорвать рубежи обороны морской пехоты. Террорист жалуется, что морпехи совсем не дают им спуску. Впрочем, довольно слов: это стоит просто послушать", - говорится в комментарии к видео.

"Эти... с пулеметом, которые сидят наверху, они не боятся ни***. Пулемет встречный их не беспокоит", - посетовал он.

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