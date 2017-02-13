Опубликовано фото оружия, обнаруженного на Чонгаре

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13 февраля 2017 г. 17:50
Источник: Корреспондент.net
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В Интернете появились фотографии оружия, якобы обнаруженного на базе общественной организацией Аскер на Чонгаре, где базируется крымскотатарский батальон им. Номана Челебиджихана.

Снимки опубликовал советник главы МВД Илья Кива на своей странице в Facebook.

"Оружие, найденное на Чонгарской базе банды Ислямова. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК", – написал он.

Ранее Кива сообщил, что "на базе крымскотатарского батальона был обнаружен нелегальный склад оружия".

"Было выявлено около 50 "Мух", больше 60 цинков с патронами (в одном цинке 600 патронов), была взрывчатка, найден тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета ПК. Нашли даже американскую винтовку М16", – сообщил Кива.

По его словам, обнаруженное оружие было сложено в автомобиль военных "во избежание возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе". После этого выезд автомобиля заблокировали "аскеровцы".

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