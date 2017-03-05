Опубликованы результаты обследования Насирова: в неотложной помощи он не нуждается

У главы Государственной фискальной службы Романа Насирова диагностировали гипертоническую болезнь II стадии, высокого риска, пациент в неотложной помощи не нуждается.

Об этом свидетельствует уточненное заключение Института кардиологии имени Стражеско относительно состояния здоровья чиновника, предоставленное после получения медицинской документации из больницы Феофании.

"Гипертоническая болезнь II стадии, 3 ступеня, высокого риска. Гипертонический криз от 2.03.2017. Сердечная недостаточность I стадии.КВГ (от 3.03.2017). Метаболический синдром. Нарушение толерантности к углеводам. При стабилизации артериального давления пациент может продолжать дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. На время обследования неотложной помощи не требует", – говорится в документе.

В заключении указано, что при стабилизации артериального давления Насиров может продолжать лечение в амбулаторных условиях.

Напомним, утром 5 марта началось второе заседание суда по делу Насирова.

В субботу, 4 марта, первое заседание по делу Насирова началось с опозданием на три часа.

Впоследствии адвокаты Насирова объявили перерыв, чтобы врачи могли обследовать его. Конечный вывод врачей относительно состояния Насирова в зале суда объявлен не был. Заседание перенесли на утро 5 марта.

2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Романа Насирова - главу Государственной фискальной службы, который на тот момент находился в клинике Феофания.

Задержания Насирова произошло по так называемому "делу Онищенко". Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Он сбежал из Украины и отрицает свою вину. В этой схеме Насиров якобы способствовал незаконному рассрочке долгов компаний с орбиты Онищенко.