Основатель Google пришел на митинг против Трампа

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29 января 2017 г. 18:25
Источник: Корреспондент
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Основатель Google и президент холдинга Alphabet Сергей Брин пришел на митинг против указа президента США Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств. Об этом сообщает TJ в воскресенье, 29 января.

"Я здесь, потому что я беженец", – сказал Брин, отметив, что находится на митинге как частное лицо.
На митинге также заметили главу стартап-акселератора Y Combinator Сэма Альтмана. Он назвал митинг "потенциально определяющим моментом для протестов против Трампа".

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