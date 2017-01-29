Основатель Google пришел на митинг против Трампа

Основатель Google и президент холдинга Alphabet Сергей Брин пришел на митинг против указа президента США Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств. Об этом сообщает TJ в воскресенье, 29 января.

"Я здесь, потому что я беженец", – сказал Брин, отметив, что находится на митинге как частное лицо.

На митинге также заметили главу стартап-акселератора Y Combinator Сэма Альтмана. Он назвал митинг "потенциально определяющим моментом для протестов против Трампа".