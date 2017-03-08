Россия в Гааге обвинила Украину в невыполнении минских соглашений

В Международном суде ООН в Гааге российские дипломаты обвинили Украину в невыполненных минских соглашений.

"Доказательства, что вчера предоставила Украина, не являются основательными. А просьба принять меры не имеют никаких оснований. И это все вне закона. Россия свои обязательства по минским соглашениям выполняет, а вот Украина свои игнорирует", - заявил глава российской делегации Роман Колодкин.

В свою очередь в украинской делегации пообещали отреагировать на заявления РФ уже во время завтрашнего заседания.

"Будем готовиться к завтрашнему заседанию. Украинская сторона завтра представит так называемый ребатл, где мы с учетом российской позиции выскажем свои возражения и дополнительную аргументацию", - сообщил представитель делегации Украины Всеволод Ченцов.

Ранее российская сторона в своем выступлении в Международном суде ООН в Гааге заявила, что причиной событий на Востоке Украины стало "свержение власти" и "переворот", который состоялся в Киеве. Также, по мнению российской стороны, боевики нашли оружие в шахтах Донбасса.