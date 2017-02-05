Отмена антироссийских санкций будет зависеть от поведения РФ в Украине – вице-президент США

"США обеспокоены эскалацией насилия на востоке Украины и от поведения РФ будет зависеть будущее санкций", – заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABC News.

Отвечая на вопрос, будут ли санкции сохраняться, пока Россия нарушает перемирие в Украине, он сказал, что сможет сообщить об этом в следующем месяце.

"Все зависит от того, увидим мы или нет какие-то изменения в отношении России и будет ли возможность сотрудничать ради общих интересов" - подчеркнул вице-президент.

"Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с ИГИЛ. И если у нас есть возможности для сотрудничества, я думаю, президент будет изучать перспективы для восстановления отношений", - добавил Пенс.

Отмечается, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уважает своего российского коллегу, однако не уверен, что они будут ладить между собой.

"Он лидер своей страны. Лучше ладить с Россией, чем наоборот, и если Россия поможет нам в борьбе против ИГИЛ, это будет очень хорошо. Буду ли я с ним ладить? Еще не знаю" - добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп после сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что намерен вести переговоры со всеми странами, которые вовлечены в решение конфликта на Донбассе.