 

Отмена антироссийских санкций будет зависеть от поведения РФ в Украине – вице-президент США

05 февраля 2017 г. 19:13
Источник: Новое Время
54 просмотра

"США обеспокоены эскалацией насилия на востоке Украины и от поведения РФ будет зависеть будущее санкций", – заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABC News.

Отвечая на вопрос, будут ли санкции сохраняться, пока Россия нарушает перемирие в Украине, он сказал, что сможет сообщить об этом в следующем месяце.

"Все зависит от того, увидим мы или нет какие-то изменения в отношении России и будет ли возможность сотрудничать ради общих интересов" - подчеркнул вице-президент.

"Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с ИГИЛ. И если у нас есть возможности для сотрудничества, я думаю, президент будет изучать перспективы для восстановления отношений", - добавил Пенс.

Отмечается, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уважает своего российского коллегу, однако не уверен, что они будут ладить между собой.

"Он лидер своей страны. Лучше ладить с Россией, чем наоборот, и если Россия поможет нам в борьбе против ИГИЛ, это будет очень хорошо. Буду ли я с ним ладить? Еще не знаю" - добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп после сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что намерен вести переговоры со всеми странами, которые вовлечены в решение конфликта на Донбассе.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.