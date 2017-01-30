 

Отношения Украины и Германии достигли беспрецедентного уровня доверия, - Порошенко

30 января 2017 г. 20:39
Источник: РБК-Украина
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Объем немецкого экспорта и украинского импорта увеличился почти на 20%

Президент Украины Петр Порошенко на общей с Ангелой Меркель встречей с представителями СМИ заявил, что динамика украино-немецкий отношений на наивысшем уровне является очень высокой. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня это десятый визит и наша десятая встреча с госпожой канцлером. Символично, что наша встреча происходит во время 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Подчеркиваю, что за этот период наше партнерство достигло беспрецедентного уровня доверия", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко провел переговоры с представителями немецкий компаний, многие из которых сейчас работают в Украине, и отметил, что объем немецкого экспорта и  украинского импорта увеличился почти на 20%.

"Мне было приятно услышать их оценку существенного улучшения инвестиционного климата в Украине, удовлетворение тем, что резко возрастает объем нашего сотрудничества, объем прямых немецких инвестиций в украинскую экономику", - сказал он.

Петр Порошенко и Ангела Меркель намерены обсудить вопросы реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2".
 

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