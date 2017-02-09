Ответственность за убийство "Гиви" взяли на себя его подчиненные, – СМИ

Мужчина, который представился бойцом подразделения "ДНР" "Сомали" Игорем Мыльцевым с позывным "Француз", утверждает, что покушение на главу незаконного формирования Михаила Толстых с позывным "Гиви" организовал он и еще трое боевиков "Сомали". Об этом мужчина сообщил российской "Новой газете".

"Ему отомстил бы любой", — рассказал собеседник издания, назвав обвинения "властей ДНР" в адрес украинских спецслужб "смешными".

Убийство командира мужчина называет местью сослуживцев, якобы, брошенных "Гиви" во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

"Опасаясь за свою жизнь, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу. Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи в госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши, – НГ] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а, – НГ] он думал, что нас уже нет в живых!", – отмечается мужчина, который представился боевиком с позывным "Француз".

"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара (вероятно, главы "ДНР" Александра Захарченко, – ред.) [был, – НГ] стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия", – добавил собеседник.

По словам мужчины, после покушения на боевика Арсения Павлова ("Моторола") командир "Сомали" всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

Собеседник утверждает, что он находится в розыске так называемого "Министерства гражданской безопасности ДНР".

Напомним, в дни боя под Авдеевкой СМИ боевиков сообщали, якобы о ранении самого "Гиви" в ходе боевых действий.