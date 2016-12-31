 

Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

31 декабря 2016 г. 11:36
Источник: Корреспондент
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пошутил, сравнив себя с Золушкой – в полночь 1 января 2017 года для него тоже "все изменится". По данным агентства Associated Press, выступая перед дипломатами организации, он сказал, что чувствует себя "как Золушка, ведь завтра в полночь все изменится".

"Завтра ночью в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (ежегодная новогодняя церемония в центре Нью-Йорка, – ред). Миллионы людей будут наблюдать, как я потеряю работу", – также пошутил глава ООН.

Он также призвал своих коллег "концентрироваться на людях – на правах человека и на человеческом достоинстве".

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