"Парад к 9 Мая в Донецке": на площадь выкатили тренировочный самолет, боевиков называли героями

09 мая 2017 г. 13:52
Источник: УНИАН
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В центре оккупированного пророссийскими террористами Донецка прошел военный парад. В "параде" задействовано свыше 50 единиц военной техники, сообщают информресурсы боевиков.

"Впервые за три года на параде для демонстрации выставлен учебно-тренировочный самолет марки L-29", - говорится в сообщении. (Самолет чехословацкого производства L-29 являлся основным учебно-тренировочным самолётом стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1973 года). Об этом сообщают "Новости Донбасса". В связи с акциями движение на центральных улицах города перекрыто. Главную площадь охраняют боевики и специальные патрульные с красными повязками, на которых написано "ДНР".

Также состоялся марш "Бессмертный полк" - люди несли фото погибших в войне против Украины террористов Александра Немогая, Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола). Колонну возглавил главарь "ДНР" Александр Захарченко, пишет ресурс боевиков "ДАН".

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