Парламент Португалии признал Голодомор геноцидом

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04 марта 2017 г. 12:13
Источник: Левый Берег
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В пятницу, 3 марта, в парламенте Португалии приняли решение, которое признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

Об этом пишет Vidia со ссылкой на председателя Союза украинцев в Португалии Павла Садоху.

Документ, который был принят, осуждает Голодомор в Украине в 1932-33 годах и называет его геноцидом со стороны "тоталитарного коммунистического режима Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан", пишет местное издание NoticiasAoMinuto. Проект был внесен местными социал-демократами.

Впрочем, в этот же день было принято и другое "более умеренное" решение, которое внесла Социалистическая партия. В нем только отдается дань уважения жертвам Голодомора и выжившим в нем.

Напомним, в декабре 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида против украинского народа.

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