Парламент провалил законопроект о создании фермерских хозяйств

Верховная Рада Украины провалила во втором чтении законопроект №2028а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов правового статуса земель фермерского хозяйства".

В частности, многие поправки ко второму чтению ставились на подтверждение и в итоге не были подтверждены. Спикер ВР Андрей Парубий предлагал отправить проект закона на повторное второе чтение, однако его предложение поддержали лишь 212 парламентариев. После неудачной попытки вернуться к рассмотрению документа глава парламента объявил о том, что законопроект отклонен. Основной целью законопроекта являлось содействие увеличению количества новых фермерских хозяйств и их эффективному развитию путем упрощения процедуры их образования.

В частности, планировалось предоставить право на создание фермерского хозяйства всем гражданам Украины, независимо от наличия у них соответствующего образования и опыта работы; законодательно закрепить статус земельных участков фермерских хозяйств как земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства.