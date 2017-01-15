 

Парламент Турции сделал еще шаг к расширению полномочий Эрдогана

15 января 2017 г. 17:42
Источник: Укринформ
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Парламент Турции уже проголосовал за принятие 16 из 18 статей, которые содержат пакет конституционной реформы. Во время принятия изменений в Основной закон правящей партии AKP помогли голоса националистов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Anadolu.

"В Большом национальном собрании Турции одобрили большую часть пунктов конституционной реформы. В ночь на воскресенье, 15 января, за статьи с 14 по 16 предложенного пакета проголосовал 341 парламентарий из 550", - говорится в сообщении.

Для принятия этого решения правящей Партии справедливости и развития (AKP), у которой есть 316 мандатов в парламенте, понадобилась поддержка со стороны Партии националистического движения (MHД), которая раньше выразила готовность сотрудничать с провластными депутатами в вопросе изменений в Конституцию. Одобрены поправки к Основному Закону, в частности статья 14, существенно расширяет полномочия президента, в том числе и в сфере юстиции.

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