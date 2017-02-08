Парубий хочет заставить нардепов говорить на украинском

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий инициировал законопроект, согласно которому заседание парламента будут проходить только на украинском языке.

Проект закона 8 февраля обнародован на сайте Верховной Рады.

Речь идет об изменениях к статье 9 закона "Об основах государственной языковой политики".

"Заседания Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает аппарат Верховной Рады Украины ", - говорится в проекте.