Парубий предлагает обязать нардепов выступать на заседаниях ВР только на украинском языке

Спикер внес в Раду соответствующий законопроект

Глава Верховной Рады Андрей Парубий сегодня, 8 февраля, зарегистрировал в парламенте законопроект №6059 "О внесении изменения в статью 2 Регламента Верховной Рады Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Спикер предлагает указать в регламенте, что заседания парламента и комитетов ведутся на государственном языке, а перевод выступлений глав иностранных государств, парламентов, глав дипломатических представительств, других официальных лиц иностранных государств на государственный язык, при необходимости, обеспечивает аппарат Рады.

Таким образом, предлагается установить, что на заседании Рады любой другой спикер (кроме иностранных представителей) должен выступать на украинском языке.

Согласно действующему законодательству, заседания ВР, ее комитетов и комиссий ведутся на госязыке.

Вместе с тем оратор может выступать на другом языке. В этом случае перевод его выступления на государственный язык, при необходимости, обеспечивает аппарат Рады.

Черкасские программисты разработали бесплатное приложение, которое в игровой форме помогает обогатить язык украинскими словами.

