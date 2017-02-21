Парубий закрыл Раду

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента.

Как сообщается, последним вопросом депутаты рассматривали законопроект номер 4840 о раскрытии информации в добывающих отраслях, по которому, в частности, предусматривалось сделать невозможным сокрытие такой информации, в том числе относительно добычи угля.

Однако для принятия законопроекта в первом чтении не хватило голосов. Депутаты не смогли повторно вернуться к его рассмотрению, и таким образом законопроект считается отклоненным.

Следующее пленарное заседание ВР состоится в среду, 22 февраля, в 10 часов.