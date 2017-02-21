Парубий закрыл Раду

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21 февраля 2017 г. 20:09
Источник: Укринформ
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента.

Как сообщается, последним вопросом депутаты рассматривали законопроект номер 4840 о раскрытии информации в добывающих отраслях, по которому, в частности, предусматривалось сделать невозможным сокрытие такой информации, в том числе относительно добычи угля.

Однако для принятия законопроекта в первом чтении не хватило голосов. Депутаты не смогли повторно вернуться к его рассмотрению, и таким образом законопроект считается отклоненным.

Следующее пленарное заседание ВР состоится в среду, 22 февраля, в 10 часов.

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