ПАСЕ может принять резолюцию по Украине с требованием проведения парламентских выборов в ОРДЛО - СМИ

Депутаты украинской делегации потребовали от автора соответствующей правки отказаться от ее, однако не получили прямого ответа.

Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) неожиданно поддержал несколько правок к проекту резолюции по Украине, предложенных пророссийскими депутатами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нескольких депутатов комитета, принимавших участие в его закрытом заседании, Ассамблея поддержала, в частности, правку о неудовлетворительной представленности в Верховной Раде депутатов от восточных регионов Украины.

Один из докладчиков, Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия), при этом, предложил дополнить резолюцию положением о необходимости выборов в Верховную Раду в ОРДЛО. Мониторинговый комитет данное предложение поддержал.

Отмечается, что украинские депутаты вступили с Фишером в эмоциональную дискуссию, в которой потребовали от докладчика отказаться от своего предложения, однако он уклонился от прямого ответа. Ранее сообщалось, что прокремлевские депутаты в ПАСЕ зарегистрировали поправки в отчет мониторинговой комиссии относительно состояния демократических институций в Украине, в которых предлагается, среди прочего, заменить упоминания о российской агрессии формулировкой "гражданской войны".

Ранее сообщалось, что действующий председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт переизбран на второй годичный срок.

Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году. Он твердо и открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.

Делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

