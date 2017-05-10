Патрулирование ОБСЕ после инцидента с подрывом автомобиля будет проводиться только по дорогам с твердым покрытием

Патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ будут ездить только по дорогам с бетонным покрытием в связи с подрывом автомобиля миссии 23 апреля, заявил журналистам первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Прежде всего, инцидент 23 апреля - это не случайность. Машина нашего патруля наехала на неразорвавшийся боеприпас, по всей видимости, мину, которая является оружием неизбирательного действия... В настоящее время ОБСЕ проводит собственное расследование, и оно уже началось, его проводит секретариат ОБСЕ, а не Специальная мониторинговая миссия", - сказал Хуг на пресс-конференции.

По его словам, председатель ОБСЕ Себастьян Курц возложил на секретаря задачу провести внешнюю экспертизу.

"Этот эксперимент продолжается, миссия продолжит выполнять свой мандат, но с определенными ограничениями. С большой долей вероятности эти ограничения будут действовать до тех пор, пока мы не увидим, что стороны предприняли определенные действия. Патрулирование на данном этапе проводится только на дорогах с бетонным, твердым покрытием. Рассматриваются также дополнительные меры и они будут предприняты, если того потребуют", - заявил он.

Утром 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, неподконтрольном Киеву, предположительно на мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.