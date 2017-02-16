 

Пентагон допустил размещение наземных войск в Сирии, - CNN

16 февраля 2017 г. 11:44
Источник: Левый берег
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Минобороны США может предложить разместить в Сирии сухопутные войска США, чтобы ускорить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает CNN.

"Вполне возможно, что регулярные сухопутные силы будут в Сирии в течение какого-то времени", - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение зависит от президента США Дональда Трампа, который отдал распоряжение министру обороны Джеймсу Меттису подготовить план борьбы с ИГИЛ до конца месяца.

Напомним, что администрация Барака Обамы никогда не поддерживала идею отправки сухопутных войск в Сирию. Если эту идею одобрят, это будет означать принципиальные изменения в готовности администрации Трампа пойти на такой риск.

ИГИЛ контролирует часть территории Ирака и Сирии и летом 2014 года провозгласила там халифат. Жертвами боевиков стали несколько тысяч мирных жителей. Борьбу с исламистами ведут армии Ирака и Сирии, отряды курдских ополченцев, а также силы международной коалиции во главе с США. В рядах ИГИЛ могут воевать граждане более 100 государств.

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