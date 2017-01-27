Пентагон назвал Россию и Китай потенциальной угрозой США в космосе

Глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США должны предотвратить военную агрессию в космосе, которая потенциально может исходить от России и Китая.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Хайтен сделал заявление во время выступления в Стенфордском университете.

"Мы должны предотвратить плохое поведение в космическом пространстве и возможный конфликт в нем", - сказал он. По словам генерала, Россия и Китай разрабатывают оружие, которое способно поражать цели на околоземной орбите - там, где расположены гражданские и военные спутники различных стран. Помимо того, что через них ведется телерадиовещание, спутники осуществляют функционирование важнейших военных систем связи, в том числе и в ядерной отрасли.

Хайтен напомнил, что Китай заявлял о намерении освоения космоса в мирных целях. Также Пекин поддерживал инициативы Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Но в то же время, по словам генерала, "это самый агрессивный народ в мире, и разрабатывает оружие, которое в будущем составит конкуренцию США".

Генерал также утверждает, что в распоряжении Москвы есть наработки, которые угрожают спутникам США, в том числе лазерные установки для применения в космосе.