Пентагон передал Белому дому план борьбы с ИГИЛ

В Пентагоне заявили, что представили Белому дому предварительный план для победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает Voice of America со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса.

"Пресс-секретарь оборонного ведомства описал документ как основу для более широкого плана, направленного на противодействие экстремистской группировке за пределами Сирии и Ирака, где "Исламское государство" стремится создать религиозное государство", - говорится в сообщении.

При этом подробностей плана Дэвис не раскрыл.

Вместе с тем, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил на прошлой неделе, что эта стратегия будет также применяться к "Аль-Каиде" и иным экстремистским группировкам на Ближнем Востоке и в других местах. Он также подчеркнул, что план будет выходить за рамки военной силы, назвав его "политико-военным планом".

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп подписал меморандум по вопросам национальной безопасности, который предусматривает разработку силовым блоком администрации плана победы над ИГИЛ. Документ, в частности, предусматривает немедленную разработку плана победы над террористической группировкой в течение 30-ти дней.

Как сообщалось ранее в феврале, Пентагон потребует увеличить свой бюджет для войны с ИГИЛ.