 

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим осложнит мирный процесс на Ближнем Востоке

28 января 2017 г. 15:20
Источник: Интерфакс-Украина
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Проект переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, который не исключает нынешняя администрация в Вашингтоне, лишь осложнит ситуацию на Ближнем Востоке, считает президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Эта проблема осложнит мирный процесс на Ближнем Востоке, ведь достижение мира в Палестине играет определяющую роль в регионею. Жизненно важно создать в регионе атмосферу для мирного урегулирования, далекую от каких-либо осложнений", - сказал президент Египта.

"Важно донести этот императив до всего мира, до израильтян и до американцев", - добавил он.

Не вдаваясь в детали, А.ас-Сиси пообещал предпринять все от него зависящее, чтобы препятствовать проекту переноса посольства.

"Администрация США находится на начальной стадии обсуждения этой темы (вопроса о переносе посольства) с израильтянами", - сообщил на прошлой неделе представитель Белого дома Шон Спайсер.

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