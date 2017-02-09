Перевооружение украинской армии необходимо ускорить – Гройсман

ВПК Украины работает над модернизацией вооружения.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ускорение перевооружения украинской армии, сообщили в пресс-службе Камбина.
"Нам надо ускорить переоснащение и перевооружение украинской армии", - сказал Гройсман.
Премьер также отметил, что ВПК Украины работает над модернизацией вооружения и подчеркнул необходимость приведения украинской армии в соответствие со стандартами НАТО.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести референдум о членстве Украины в НАТО. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если эта идея будет поддержана на референдуме.