 

Перевооружение украинской армии необходимо ускорить – Гройсман

09 февраля 2017 г. 19:35
Источник: Зеркало недели
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ВПК Украины работает над модернизацией вооружения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ускорение перевооружения украинской армии, сообщили в пресс-службе Камбина.

"Нам надо ускорить переоснащение и перевооружение украинской армии", - сказал Гройсман.

Премьер также отметил, что ВПК Украины работает над модернизацией вооружения и подчеркнул необходимость приведения украинской армии в соответствие со стандартами НАТО.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести референдум о членстве Украины в НАТО. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если эта идея будет поддержана на референдуме.
 

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