Первое решение суда ООН по иску Украины против России будет оглашено 19 апреля

Международный суд ООН в Гааге огласит первый вердикт по иску Украины против России 19 апреля.

Согласно сообщению пресс-службы суда, заседание начнется в 16:00 по Киеву.

Напомним, в Международном суде ООН с 6 по 9 марта 2017 года прошли первые слушания по делу Украина против России.

Иск был подан 16 января 2017 года по факту нарушения РФ международных конвенций, в частности Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (поддержка терроризма на востоке Украины), а также Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дискриминация этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму).

10 апреля стало известно, что Международный суд готов огласить первое решение по разбирательствам между Украиной и Россией.