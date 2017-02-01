 

Первый гуманитарный груз в Авдеевку из Харьковской области отправят в течение нескольких часов

01 февраля 2017 г. 13:47
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Глава ХОГА Юлия Светличная распорядилась создать оперативный штаб, который будет заниматься оказанием помощи жителям Авдеевки в зоне АТО. Соответствующее поручение всем главам облгосадминистраций Украины 31 января дал Президент Петр Порошенко.

«Мы готовы предоставить передвижные электростанции, дизельное топливо и бензин. Также в состав груза будут включены средства для оказания медицинской помощи, теплая одежда для взрослых и детей», - сообщил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.

Также решается вопрос о возможности размещения на территории области людей, эвакуированных из Авдеевки.

Беккер акцентировал внимание руководителей РГА на необходимости, помимо мест для размещения переселенцев, решить вопросы питания и медицинского обслуживания.

«Для детей школьного и дошкольного возраста предусмотреть возможности обучения в дошкольных учреждениях и школах. Людям с инвалидностью мы должны обязательно предоставить возможности продолжать необходимое лечение», - подчеркнул Марк Беккер.

 

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