 

Первый замглавы Госпогранслужбы Украины обсудил с первым замглавы СММ ОБСЕ функционирование КПВВ в зоне АТО

03 января 2017 г. 20:51
Источник: Интерфакс-Украина
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Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк обсудил с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом вопрос функционирования контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается на правительственном портале во вторник, стороны обсудили упрощение пропускных операций для гражданского населения, а также возможности изменения режима работы КПВВ.

"Целью встречи было обсуждение основных достижений и результатов сотрудничества между Госпогранслужбой и СММ ОБСЕ в Украине в 2016 году, а также определение приоритетов развития сотрудничества на 2017 год…. Встреча в очередной раз подчеркнула настроенность и транспарентность сторон к последовательному и плодотворному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

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