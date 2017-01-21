Песков назвал "неконструктивной" позицию команды Обамы по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия прежней американской администрации по украинской проблеме "позицией абсолютной слепоты" и "неконструктивной позицией".

В интервью программе "Вести в субботу" Песков отметил, что "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев".

"Карета скоро превратится в тыкву. И скоро пробьет полночь. А они поспешили в Киев, чтобы застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства, провокаций на границе со стороны Вооруженных сил Украины и так далее", - сказал Песков, имея в виду визит в Киев бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Такая позиция неконструктивна. В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", - подчеркнул Песков.