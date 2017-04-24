Пленки Онищенко записаны после арестов по газовому делу - Сытник

Обнародованные в качестве компромата аудиозаписи беглого нардепа Александра Онищенко были сделаны после основных арестов по газовому делу, в котором он проходит как главный фигурант, а не до начала расследования. Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Все записи были сделаны после того, как его группу задержали. Какая в этих записях политика, я, честно говоря, не понимаю", - сказал Сытник.

По его словам, производство по заявлениям Онищенко у НАБУ есть, но "они так и остались голословными".

"В дополнение к заявлениям он обнародованы две записи, сделанные уже постфактум. Честно говоря, содержание заявлений и пленок не совпадают. Он рассказывал об одном, а записи дал совсем о другом. Я уверен, что это делается, чтобы политизировать дело. Но если посмотреть на ситуацию объективно, то есть голословное заявление, ничем не подтвержденное, и есть записи, сделанные после того, как основные аресты в деле по газовой схеме уже были проведены", - пояснил директор бюро.