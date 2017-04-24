Пленки Онищенко записаны после арестов по газовому делу - Сытник

24 апреля 2017 г. 13:05
Источник: ЛІГА.net
13 просмотров

Обнародованные в качестве компромата аудиозаписи беглого нардепа Александра Онищенко были сделаны после основных арестов по газовому делу, в котором он проходит как главный фигурант, а не до начала расследования. Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Все записи были сделаны после того, как его группу задержали. Какая в этих записях политика, я, честно говоря, не понимаю", - сказал Сытник.

По его словам, производство по заявлениям Онищенко у НАБУ есть, но "они так и остались голословными".

"В дополнение к заявлениям он обнародованы две записи, сделанные уже постфактум. Честно говоря, содержание заявлений и пленок не совпадают. Он рассказывал об одном, а записи дал совсем о другом. Я уверен, что это делается, чтобы политизировать дело. Но если посмотреть на ситуацию объективно, то есть голословное заявление, ничем не подтвержденное, и есть записи, сделанные после того, как основные аресты в деле по газовой схеме уже были проведены", - пояснил директор бюро.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.