 

По делу об организации разгона Майдана пошел под суд первый подозреваемый

04 января 2017 г. 17:36
Источник: Левый берег
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Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Олега Мариненко по делу об организации разгона Майдана.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Мариненко обвиняется в исполнении 30 ноября 2013 года заведомо незаконного приказа о силовом освобождении Майдана Независимости от участников акции протеста. Также Мариненко инкриминировано то, что он отдал приказ исполнителям – бойцам спецподразделения "Беркут".

Кроме того, Мариненко обвиняется в том, что 1 декабря 2013 на ул. Банковой он, выполняя указания руководства, отдал заведомо незаконный приказ "Беркуту" и военнослужащим внутренних войск на применение силы и спецсредств к участникам акции протеста и журналистам.

Экс-милиционеру вменяется и то, что он не обеспечил предоставление силовикам на Банковой средств защиты.

Напомним, Мариненко - единственный из руководителей киевской милиции, проходящих по делу о разгоне Майдана, кто не стал скрываться от следствия. В июле его отправили под домашний арест.

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