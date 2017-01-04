По делу об организации разгона Майдана пошел под суд первый подозреваемый

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Олега Мариненко по делу об организации разгона Майдана.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Мариненко обвиняется в исполнении 30 ноября 2013 года заведомо незаконного приказа о силовом освобождении Майдана Независимости от участников акции протеста. Также Мариненко инкриминировано то, что он отдал приказ исполнителям – бойцам спецподразделения "Беркут".

Кроме того, Мариненко обвиняется в том, что 1 декабря 2013 на ул. Банковой он, выполняя указания руководства, отдал заведомо незаконный приказ "Беркуту" и военнослужащим внутренних войск на применение силы и спецсредств к участникам акции протеста и журналистам.

Экс-милиционеру вменяется и то, что он не обеспечил предоставление силовикам на Банковой средств защиты.

Напомним, Мариненко - единственный из руководителей киевской милиции, проходящих по делу о разгоне Майдана, кто не стал скрываться от следствия. В июле его отправили под домашний арест.