 

По факту вандализма в сквере Победы не открыли уголовное дело, - полиция

27 января 2017 г. 16:20
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 По факту порчи памятника кошевого атамана Ивана Сирко не открыли уголовное производство, об этом рассказала сотрудница отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области Ольга Грабар.

По ее словам, испорченный памятный знак не является памяткой архитектуры. Правоохранители внесли происшествие в журнал единого учета правонарушений и ведут поиск вандалов. В случае поимки вандалов им грозит административный протокол по статье "мелкое хулиганство", которая предполагает до 15-ти суток административного ареста.

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По факту вандализма в сквере Победы не открыли уголовное дело, - полиция - 27.01.2016

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