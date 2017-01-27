По факту вандализма в сквере Победы не открыли уголовное дело, - полиция

По факту порчи памятника кошевого атамана Ивана Сирко не открыли уголовное производство, об этом рассказала сотрудница отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области Ольга Грабар.

По ее словам, испорченный памятный знак не является памяткой архитектуры. Правоохранители внесли происшествие в журнал единого учета правонарушений и ведут поиск вандалов. В случае поимки вандалов им грозит административный протокол по статье "мелкое хулиганство", которая предполагает до 15-ти суток административного ареста.