Почему в горсовете решили торговать бензином: комментарии юристов и активистов

Перед новосозданным коммунальным предприятием, говорят в департаменте транспорта, будет стоять сразу две задачи. Во-первых, объединить все муниципальные заправки, которые простаивают еще с советских времен, и обеспечить централизованную поставку для городских КП, во-вторых - начать зарабатывать деньги для городского бюджета путем предоставления услуг населению.

Сергей Дульфан, дир. Департамента транспорта

На сегодняшний день мы видим целью данного предприятия наращивания имущества, то есть капитализация собственных активов, а в последующем, естественно, наполнение бюджета

При этом ни у кого и по какой цене чиновники будут закупать топливо, ни сколько старых бензозаправок намерено взять под свое крыло КП, ни где они расположены, чиновники не говорят. А без этих цифр, уверяют специалисты, сложно говорить о возможной финансовой успешности предприятия. Тем более, что большинство харьковских КП убыточны, и при закрытой финансовой деятельности "Харьковтопливо" может оказаться новой обузой для бюджета, так как на него снова потребуются дотации. Чтобы этого не произошло, говорят эксперты, новому КП понадобится профессиональный менеджмент. А также оптимальная цена закупки у поставщиков и развитая сеть АЗС. Чтобы привлечь клиентов и выиграть с помощью массовости, коммунальные заправки могут предоставлять льготы таким категориям как автомобилисты с ограниченными возможностями или ветераны АТО. По такой схеме работали некоторые заправки в Советском Союзе, есть подобные АЗС в Венгрии. За счет предоставления льгот социально незащищенным категориям коммунальщики получают налоговые льготы и таким образом оказываются конкурентоспособными и прибыльными.

Владимир Лагунов, учредитель сети АЗС "VAL-OIL"

Если они смогут получить первоисточник цены они смогут себя прокормить, а еще получив доступ людей со стороны, и предложив людям, которые может ограничены в возможностях заправляться, давно не выезжали с гаража и морально себя не могут подготовить, может с ограниченными возможностями. Может поадресная выдача этого топлива, то оно имеет право на жизнь, оно будет работать.

Второй способ не на словах, а на деле наполнять городской бюджет - поставлять качественное топливо в точкам с самым оживленным движением. Но для этого необходимо организовать рациональную схему АЗС, которой у КП "Харьков-топливо" пока нет. Ведь даже если на каких-то городских предприятиях и остались старые бензоколонки, они скорее всего находятся на территории автопарков и доступ к ним ограничен.

Сергей Зозуля, директор автозаправочного комплекса "ХАДО Petrol"

Все зависит от того, какие это будут объекты. Потому что сейчас потребитель у него на первом месте стоит месторасположение. Если месторасположение на улице удачное, то там есть прокачка топлива. На втором месте качество идет - если качество удачное, и месторасположение хорошее, то экономический эффект обеспечен.

Поэтому опасения общественных активистов по поводу того, что либо предприятие будет убыточным, а значит невыгодным для харьковчан, либо через него будет оказываться давление на частный бизнес, вполне обоснованы. При этом сами игроки топливного рынка Харькова о своих рисках и возможной неконкурентной борьбе говорить не спешат. Возможно, беспокоясь, что отсутствие лояльности к городской власти негативно скажется на их дальнейшем существовании. А вот общественные активисты в непрозрачном и спешном создании нового КП видят немалые риски - начиная от "распила" средств и заканчивая давлением на бизнес.

Игорь Черняк, ГО "Харьковский антикоррупционый центр"

На сегодняшний день все коммунальные предприятия используя площадку "Прозорро," имеют возможности закупать объемы горюче-смазочных материалов. Для чего создавать такого посредника в виде КП не до конца понятно. Кроме того, не до конца понятно, не будет ли момента добровольно принудительного заключения договоров с этим предприятием, и самое главное, не будут ли действующие участники рынка, которые есть, не будет ли горсовет ограничивать их в бизнесе используя свои полномочия, например, то что касается договоров аренды земли

Игорь Черняк говорит, вопросов к созданию очередного коммунального предприятия было бы меньше, если бы чиновники предоставили подробный план работы нового КП и его предполагаемую сеть. Но в департаменте считают, что депутаты должны верить им на слово, тем более, что промэрское большинство вряд ли усомнится в необходимости создания "Харьковтоплива" при голосовании.