Под Новый год пьяный боевик взорвал гранату, четверо погибших - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о гибели боевиков российско-оккупационных войск из-за неосторожного обращения с боевым оружием.

"31 декабря 2016 года в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов уничтожены (из них - один офицер), еще двое ранены", - говорится в сообщении ГУР, обнародованном в Facebook.

Также, по данным разведки, по состоянию на 1 января 2017 года в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК около 14 % военнослужащих считаются дезертирами.

Кроме того, как сообщили в ГУР, российское командование приказало изъять у российских офицеров, воюющих в Донбассе, оружие на время новогодних и рождественских праздников.

Напомним, что 31 декабря российско-оккупационные войска 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе.