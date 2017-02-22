 

Поддержавший Евромайдан российский актер спустя 3 года получил через суд статус беженца в Украине

22 февраля 2017 г. 20:01
Источник: Интерфакс-Украина
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Гражданин Российской Федерации Сергей Анисифоров, принимавший участие в Евромайдане в 2013-2014 годах, выиграл длившееся почти три года судебное разбирательство против Миграционной службы Украины и получил статус беженца.

"Суд по статусу беженца сегодня выиграл. Одесский Окружной апелляционный суд окончательно поставил точку в моем многолетнем деле… Суд обязал Миграционную службу Украины предоставить статус беженца или дополнительную защиту", - написал С.Анисифоров на своей странице в Фейсбук в среду.

Анисифоров – актер, в 2013 году принимал участие в акциях протеста на Евромайдане.

В мае 2016 года в Одессе таким же образом статус беженца получил гражданин РФ, организатор марша "За федерализацию Кубани" Петр Любченков.

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