 

Подписи за референдум в Нидерландах по Украине не проверяли на подлинность

09 февраля 2017 г. 21:02
Источник: Левый берег
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олландский закон не требует верификации подписей.

Для того, чтобы референдум по ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоялся, активисты в Нидерландах собрали более 400 тысяч подписей. Но, как оказалось, их подлинность никто не проверял.

Об этом, как сообщает New York Times, стало известно благодаря запросу нидерландского телеканала RTL к министерству внутренних дел страны.

В Избирательном комитете Нидерландов подтвердили, что имена в списке тех, кто якобы поддержал проведение референдума, только проверили на наличие среди зарегистрированных избирателей страны. Но подлинность их подписей никто не проверял.

"Нидерландский закон относительно референдумов не требует верификации подписей", - сказала представитель Избиркома Хелен Гёрманн.

"Когда мы оценили закон, мы выразили обеспокоенность процессом. Но невозможно проверить подписи, потому что их никогда не вносили в избирательную систему", - пояснила она.

Избирком посоветовал правительству использовать национальную систему электронной идентификации, известную под названием DigiD, чтобы проверить заявку о проведении референдума. Но, по словам Гёрманн, совет проигнорировали.

Нидерландский референдум заблокировал окончательную ратификацию украинско-европейского соглашения об ассоциации и ЗСТ. Процесс сдвинулся с места лишь после того, как страны ЕС прикрепили к документу дополнительное заявление о том, что соглашение не означает первый шаг Украины к членству в Евросоюзе и не обязывает европейские страны помогать Киеву в сфере безопасности.

Сенат Нидерландов рассмотрит ратификацию соглашения об ассоциации после 15 марта.

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